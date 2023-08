Kõikidel telefonidel, ka iPhone'idel peavad 2027. aastaks ELis olema vahetatavad akud

Kuigi see regulatsioon hakkab kehtima vaid ELis, mõjutab see kogu maailma. Tehnoloogiafirmadel poleks mõtet teha kaks erinevat telefoni - üks Euroopale ja teine igale poole mujale. Seega muutuks ilmselt telefonide disainid kogu maailmale.

Uue regulatsiooni eesmärk on muuta nutitelefonid ja akud kasutaja jaoks lihtsasti väljavahetatavaks. Tootjatel on 2027. aastani, et oma telefonide disaini muuta, et see ühtiks ELi regulatsioonidega. See kehtib ka muudele akudele, muuhulgas EV ja elektrirataste akudele.