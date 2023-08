On üldteada, et 2. mail 2023 lõpetas terviseamet tervisealase hädaolukorra ning kolm päeva hiljem, 5. mail teatas maailma terviseorganisatsioon WHO, et lõpetatakse ka COVID-19 rahvusvaheline hädaolukord. Eestis oli selleks päevaks registreeritud 810 115 haigestumisjuhtu.