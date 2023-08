Webbi teleskoobiga pildistati kõige kaugemat tähte, mis seni tuvastatud on

Earendel on nii kaugel, et teadlaste sõnul on täht tekkinud universumi esimese miljardi aasta jooksul. Universum on hinnanguliselt umbes 13,8 miljardit aastat vana.

Varasemalt arvati, et see täht on Maast 12,9 miljardi valgusaasta kaugusel, kuid arvestades universumi paisumist ja seda, kui kaua valgus meieni jõuab, arvavad astronoomid nüüd, et Earendel on meist 28 miljardi valgusaasta kaugusel.

Tähe nimi tuleneb vanainglise keeles sõnadest, mis tähendavad „hommikutäht“ või „tõusev valgus“. Earendeli märkas esimest korda 2022. aastal Hubble'i kosmoseteleskoop.

Webbi vaatlused on paljastanud uusi teadmisi selle uskumatult kaugel asuva tähe kohta. Earendel on massiivne B-klassi täht, mis on umbes miljon korda heledam ja üle kahe korra kuumem kui meie Päike.

Täht oli vaadeldav vaid seetõttu, et Maa ja Earendeli vahel asuv massiivne galaktikaparv nimega WHL0137-08 suurendas kauget objekti.

Seda nähtust nimetatakse gravitatsiooniläätseks, mis tekib siis, kui lähemad objektid toimivad kaugemate objektide jaoks nagu suurendusklaas. Gravitatsioon moonutab ja suurendab kaugete taustgalaktikate valgust. Antud juhul võimendas galaktikakogum Earendeli valgust tuhandeid kordi.

Väga kaugete tähtede ja galaktikate uurimine, mis tekkisid ajaliselt lähemal suurele paugule, võib aidata täita lünki astronoomide teadmistes universumi algusaegade kohta ja anda aimu sellest, milline võis meie Linnutee välja näha miljardeid aastaid tagasi.

Webbi võimekus nii kaugeid objekte tabada annab astronoomidele lootust muudeks avastusteks. On võimalik, et varsti saaks tuvastada kõige esimesi tähti, mis tekkisid pärast universumi sündi.