Suur pettumus: LK-99 ei olegi toatemperatuuril toimiv ülijuht

Äsja avastatud materjal LK-99 hakkas saama ülemaailmset meediakajastust pärast seda, kui Lõuna-Korea uurimisrühm väitis, et see on esimene toatemperatuuril toimiv ülijuht, mis võib meie energiasüsteemi revolutsiooniliselt muuta. Spekulatsioonid selle kohta, et see võib luua täiusliku elektrivõrgu või panna rongid hõljuma, tekitasid meeletu huvi testida, kas LK-99 on tõesti nii murranguline, nagu algne meeskond kirjeldas.