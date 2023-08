Marss pöörleb kiiremini ja selle päevad muutuvad aina lühemaks: teadlased ei tea, miks

Sellised järeldused tehti NASA InSight sondi andmete põhjal, edastab Space.com. Teadlased teadsid seni, et päev Marsil kestab 24 tundi ja 37 minutit. Kuid nüüd on päeva pikkuse mõõtmine millisekundi murdosa täpsusega näidanud, et Marsi pöörlemiskiirus suureneb aegamööda. Teadlastel pole sellele veel seletust, kuid tõenäoliselt on selle põhjuseks planeedi massi ümberjaotumine, mis võib mõjutada selle pöörlemist. Eksperdid viitavad sellele, et massi ümberjaotumise põhjuseks võib olla jää kogunemine Marsi poolustele.