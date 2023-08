„Need hakkavad koosnema ajateenijatest.“ Ekspert selgitab, kuidas plaanib Venemaa suurendada Eesti piiridel asuvaid üksuseid

Selle nädala kolmapäeval teatas Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu vägede tugevdamisest Balti riikide ja Soomega piirnevatel aladel. „Täna arutame juhatuse koosolekul küsimusi, mis on seotud Vene Föderatsiooni relvajõudude väegruppide tugevdamisega meie läänepiiril,“ märkis Šoigu relvaliikide juhtide kolleegiumi koosviibimisel. Šoigu teatas, et pärast Helsingi liitumist NATOga on Venemaa maismaapiir bloki riikidega ligikaudu kahekordistunud. Soome territooriumile on võimalik paigutada täiendavaid üksuseid ja relvastust, mis võivad ohustada tähtsaid sihtmärke Loode-Venemaal, teatas Vene kaitseministeeriumi juht. Ta lisas, et Vene Föderatsiooni ja Valgevene piiride vahetus läheduses paiknevates NATO maades on umbes 360 000 sõdurit, 8000 soomukit, 6000 suurtükiväesüsteemi, 650 lennukit ja helikopterit.