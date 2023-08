VIDEO |Venemaa käivitas oma esimese Kuu-missiooni pärast 1976. aastat

Venemaa üheaastase missiooni eesmärk on maanduda uurimiskulgur Kuu lõunapoolusele lähipolaarvööndisse, kus see uurib Kuu pinnase koostist, et otsida sealhulgas veejääd. Samuti analüüsib see aparaat Kuu õhukest eksosfääri plasmat ja tolmu.