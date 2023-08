Hiina arheoloogid leidsid keisri 2000 aasta vanusest hauast hiidpanda luustiku

Hiina arheoloogid teatasid, et leidsid keisri hauast hiidpanda täieliku skeleti – staatuse sümboli, mis heidab valgust enam kui 2000 aasta tagustele matmisrituaalidele. The Washington Posti andmetel leiti panda august, kuhu olid heidetud ka teised ohvriks toodud loomad, mis asub Hani dünastia keiser Weni mausoleumi lähedal künkal. Wen valitses aastatel 180–157 eKr ja Hiina ajalukku on ta läinud eduka valitsejana, kes reformis riigiaparaadi efektiivsemaks ning lõpetas riigis valitsenud segaduste aja, mis sai alguse keisrinna Lü ajal.

Arheoloogide meeskond leidis enam kui 380 ristkülikukujulist auku loomade skeletiga. Enamik neist on imetajad ja pandud terrakotast matmisanumatesse. Osa roomajaid oli ka puukirstudes, linde aga savinõudes. Hani valitsejate staatuse sümboliks peeti suure hulga erinevate metsloomade ohverdamist. Ka lihtrahva esindajate haudadest on Hiinast leitud loomohvreid, kuid need piirdusid koduloomadega, näiteks koerte ja sigadega. „Praegu meie käsutuses olevate andmete põhjal on eksootilisi loomi ja haruldasi linde leitud vaid keisrite, keisrinnade ja keisrite emade mausoleumitest. Need olid staatuse ja prestiiži sümboliks,“ selgitavad arheoloogid.

Avastusega seotud teadlaste sõnul on see esimene kord, kui keisri matmispaigast avastati täielik panda luustik. 1975. aastal avastati keiser Weni ema keisrinna Dowager Bo hauast panda kolju, kuid looma ülejäänud jäänused olid kadunud, tõenäoliselt varastas keegi need ära.

Teadlased leidsid Weni hauast ka Malaisia ​​tapiiri, tiigri, jaki ja Himaalaja takiini. Keisrinna Dowager Bo hauast leiti näiteks ka ninasarviku ja kaljukotka säilmed.

Teadlased kavatsevad teha DNA ja isotoopide analüüse, et teha kindlaks, mida loomad sõid ja kus nad ela.