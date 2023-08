Karbist välja: Samsungi uus kokkuklapitav telefon Galaxy Z Flip5

Telefoni esmakordsel avamisel tasub tähelepanu pöörata sellele, et sel korral on väänduval ekraanil tõesti kaitsekile peal. Varasemalt on teada mitmeid juhtumeid, kuus see puudus ja kasutajad asusid ekraani ennast maha kraapima.

Teiseks tasuks ehk ära harjuda sellega, et telefoni tuleks harjuda käes hoidma tavapärast veidi teistmoodi – selle asend peaks olema veidi sügavamal peos, vastasel juhul ei ulatu pöial mitte kuidagi küljel asuvale sõrmejäljelugerile. Sellel telefonil ei ole see nimelt integreeritud ekraani allaossa.

Üsna kiiresti saab selgeks ka see, et telefoni avatud oleku pikkusel on mitmed head ja vead. Pikemate kirjutiste lugemiseks on piklik ekraan muidugi väga hea. Kui soov on aga landscape asendis mängida mänge, mis eeldab pöidlavajutusi kasutamist üle ekraani, siis ekraani keskossa ulatumiseks tuleb neid tõsiselt venitada.

Nagu varasemalt on juttu olnud, siis kokkuklapitud telefonil avanev väline ekraan on eelkäijaga võrreldes märksa suurem. Sellel avaneb nüüd vajadusel ka klaviatuur, saab aktiveerida Alway On kuva (kellaaeg ja kuupäev) ning mitmeid rakendusi – kalendrit, ilmainfot isegi Google Finance’i vidinat, et vaadata värskemaid aktsiahindade muutusi. Telefoni avamata saab kiirelt avada ka selfie-kaamera ning näha pildi eelvaadet.

Paha on vast see, et sellele väiksele ekraanile ei tule ikoonimärkeid selle kohta, mis äpilt märguanne on – uue teavituse saabumisel süttib lihtsalt vasakus servas punane täpp ning teavituse vaatamiseks tuleb nipsata paremale.

Sellel väikesel ekraanil saab ka muuta Always On disaini – selleks tuleb hoida sõrm all ja liigutada üles või alla. Väikest lukustusekraani saab avada ka klaviatuuriga väikesel ekraanil koodi toksides.