„Nendest võib varsti väga palju sõltuda.“ Ekspert selgitab, miks on suured dessantlaevad Venemaa jaoks kulla hinnaga

4. augustil teatas Venemaa kaitseministeerium, et öösel ründasid Novorossiiski mereväebaasi kaks meredrooni. „Rünnaku tõrjumise käigus tuvastati visuaalselt mehitamata paadid, mis hävitati mereväebaasi välisreidi valvanud Vene laevade tulega,“ seisis ministeeriumi avalduses. Siiski ilmusid peagi Telegrami kanalitesse fotod kreeni vajunud dessantlaevast Olenegorski Gornjak. Ukraina julgeolekuteenistus SBU kinnitas rünnaku toimumist ja üks sellest ametkonnast pärinev allikas rääkis UNIANile, et operatsiooni viisid läbi SBU ja Ukraina merevägi. Väljaandele üle antud videos on SBU allika sõnul näha, kuidas 450 kg lõhkepeaga droon ründab Vene laeva. „Rünnaku tagajärjel sai Olenegorski Gornjak kerre suure augu ja ei suuda oma lahinguülesandeid täita. Seetõttu on kõik venelaste väited „tõrjutud rünnaku“ kohta vale,“ rääkis SBU allikas UNIANile.