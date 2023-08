„Mitte-inimesed on siin!“ Mida on teada kongressi UFO-teemalistest kuulamistest?

Kuni viimase ajani on mõte tulnukate olemasolust olnud puhtalt spekulatsioon - samaväärne zombiapokalüpsise, tuumatalve ja supervõimete. USA kongressis peetud kuulamistel andsid aga mitmed inimesed vande all tunnistusi ja kinnitasid: lisaks inimkonnale on olemas maaväline, intelligentne eluvorm. Ja Ameerika varjab tõendeid selle olemasolust.