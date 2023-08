„Vaherahu, Krimm Venemaale ja referendumid okupeeritud aladel.“ Kas Vene-USA saladiplomaatia võib viia sõja lõpetamiseni?

Alates 2023. aasta aprillist on räägitud USA ja Venemaa esindajate kontaktidest Ukraina sõja lõpetamisel. Kontaktid said alguse New Yorkis ning järgmine kohtumine leidis aset Moskvas. Forte küsis eksperdilt Juri Fjodorovilt, kui tõsised on need kontaktid ja kas need võivad viia sõja lõpetamiseni.