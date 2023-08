Hämmastav avastus: teadlased tegid kindlaks seose vaimse tervise hädade ja lindude vahel

Ajakirjas Geo: Geography And Environment avaldatud tulemused näitavad, et linnuliikide vähene mitmekesisus on vaimuhaigustest tingitud haiglaravi sagenemise ennustaja. Teadlased rõhutasid, et roheala on inimese psüühika stabiilsuse seisukohalt kriitilise tähtsusega, kuid nüüdseks on selge, et vaimse tervise ja lindude mitmekesisuse vahel on olulised seosed. „Tihti peame loodusest silmas majade läheduses asuva haljasalade hulka või kaugust lähima pargini, kuid liigilise mitmekesisuse [looduse] ja [inimeste] tervise vahelist seost ei mõisteta hästi. On väga oluline, et võtaksime arvesse terviklikku lähenemist meie vaimsele tervisele ja loodusele,“ ütles uuringu juhtiv autor ja Kanada Carletoni ülikooli keskkonna- ja interdistsiplinaarsete teaduste instituudi dotsent Rachel Buxton.