Päike üllatas teadlasi: registreeriti võimsaimad Päikeselt lähtuvad kiired

Alates 1990. aastatest on teadlased registreerinud erinevat tüüpi Päikesest lähtuvat kõrge energiaga kiirgust. Kuid uus uuring näitab, et Päikesest lähtuvad kiired on palju kõrgema energiatasemega kui seni teati. „Päike on salapärasem, kui me arvasime. Arvasime, et teame Päikesest kõike, kuid see pole nii,“ sõnas uuringu kaasautor Mehr Un Nisa Michigani osariigi ülikoolist.