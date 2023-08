Teadlased on saanud peamurdmist: Kuu kaugemalt küljelt leitud graniidilasund pöörab senised teadmised pea peale

Teadlased on leidnud sügaval Kuu pinna alt tohutu graniidilasundi ja oletavad, et see tekkis tänu vulkaanile, mis oli aktiivne 3,5 miljardit aastat tagasi. Huvitav on aga see, et selle piirkonna kohal on soojusmass, mille põhjustab teadlaste arvates kiirgus. See teeb teadlastele muret, edastab Mirror. Teadlased on avastanud, et see ulatub 50 km üle Kuu pinna ja selle temperatuur on 10 kraadi Celsiuse järgi. See temperatuur on Kuu jaoks väga kõrge, sest öösiti langeb temperatuur Kuu pinnal kuni -183 kraadini.