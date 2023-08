Sõiduproov: Renault Captur E-tech Engineered Hybrid – hübriid palju laiemas tähenduses

Muusikat saab mobiilist autokõlaritesse (8+1 kõlariga BOSE helisüsteem on autol) suunata nii USB-juhtme kui Bluetoothi kaudu. Auto EASY LINk süsteem ühildub Android Auto ja Apple Car Playga. Rakendusest on kasutatavad Waze, Google Maps, Deezer, Spotify, podcastid, sõnumid ja muidugi helistamine.

Viidatud ökonoomsus: keskmine kütusekulu on autol 5,2 liitrit sajale. Elektrimootor tahab elektrit saada 4,5 kWh/100 – seda toodab siis masin ise kas pidurdusjõu või beniinimootori baasil. Käiguvalits on mugav ja käepärane, olemas on ka B-režiim (see, mis pidurdusjõudu elektrimootori laadimiseks kasutab), mis tähendab, et linnas sõites pole pidurit vaja sisuselt kasutada. Auto rool on vägagi täpne ja teeb üsna täpselt seda, mida temalt oodatakse.