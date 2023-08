„Kindlasti huvitab neid soomus.“ Milliseid saladusi võib venelastele paljastada Eesti kaitseväeski kasutusel olev soomuk?

Kas Ukrainas venelaste kätte langenud moodne lääne tehnika aitab venelastel leida nendele relvadele efektiivne vasturohi? Kas see tähendab, et Javelinid ja CV90d on aasta või pooleteise pärast Vene armee vastu ebaefektiivsed? Forte küsis Ukraina militaareksperdilt Aleksandr Kovalenkolt.