Hiinas pakuti välja uued reeglid: lapsed tohivad telefoni kasutada kuni kaks tundi päevas

Hiina küberruumi administratsiooni (CAC) pakutud eeskirjade kohaselt on lastel keelatud kasutada internetti mobiilseadmete kaudu kella 22st 6ni kohaliku aja järgi.

CACi ettepanekus nõutakse, et tööstusharu osalised, sealhulgas mobiiltelefoni seadmete tootjad, rakendused ja rakenduste poed, töötaksid välja funktsiooni nimega alaealiste režiim, et kehtestada kasutuspiirangud, mis varieeruvad vanuse järgi.

Kui 16-18-aastastel lastel on lubatud kaks tundi ekraaniaega päevas, siis alla kaheksa-aastastele lastel vaid kaheksa minutit.

Ettepanek on praegu avatud avalikkusele tagasiside saamiseks.

„Tõenäoliselt pannakse tehnoloogiahiiud vastutama eeskirjade jõustamise eest, sarnaselt sellele, kuidas see töötas neli aastat tagasi kehtestatud mängupiirangute puhul,“ ütles Ray Wang, Silicon Valleys asuva konsultatsioonifirma Constellation Research asutaja ja tegevjuht BBC-le.

„Loomulikult saab piirangutest mööda hiilida, näiteks kui lapsed saavad vanemate seadmete paroolid kätte, kuid üldine konsensus on, et mängupiirangud on üsna hästi rakendatud,“ ütles Wang.