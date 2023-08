FOTOD | Narvas on vabadusvõitlejate kalmistu ristidest järel vaid murtud köndid - kes oli hauarüvetaja?

Pea kakssada murtud ristid niidetud muruplatsil kahel pool mälestuskivi – säästetud pole mitte ainsatki. Pole mingit kahtlust – tegemist on organiseeritud vandalismiga.

Ent mis ala see on, kes on siia Narva Garnosoni surnuaiale maetud, kes ja kelle korraldusel murdis ristid? Uurime veidi selle mälestuskoha ajaloolist tausta.