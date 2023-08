„Traali oskavad venelased õhku lasta, „draakon“ on lärmakas.“ Kuidas murravad ukraina sõdurid läbi miiniväljade?

Miinid on oluliselt pärssinud Ukraina armee pealetungi. Fakt on see, et Vene sõjaväelased mineerisid okupeeritud alasid nii tihedalt, et ilma eelneva ettevalmistuseta ei saa sinna lasta ei soomusmasinaid ega isegi jalaväelasi. Enne Vene sõjaväe positsioonidele peale tungimist tuleb esmalt luua vägedele turvalised koridorid.