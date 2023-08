Video: vaata, kuidas testitakse volditavate telefonide vastupidavust

„Volditavate telefonide puhul on vastupidavus täpselt sama oluline, kui iga teise telefoni puhul. Inimesed kasutavad neid igapäevaste seadmetena, seega peame olema kindlad, et need peavad vastu samasugustele oludele nagu kõik teised telefonid,“ sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete valdkonna tootekoolitaja Kirill Kozlov.