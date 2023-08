„Jäägrite juhid teadsid, et kavas on nad kõrvale lükata.“ Endine kaitseminister Hain Rebas meenutab Pullapää mässu põhjust

Juba 30 aastat on väidetud, et 1993. aasta suvel saatis kaitseministeerium Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii ehk jäägrid ikka veel Vene võimu all olevasse Paldiskisse. Selle tõttu süüdistati korduvalt mind ehk toonast kaitseministrit, ka veel praegu kommentaariumites nimetatakse mind provokaatoriks, äraandjaks või käpardiks.