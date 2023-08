Viimase aja suurim läbimurre: Korea teadlased saavutasid ülijuhtivuse toatemperatuuril. Mida see meile tähendab?

LK-99 on uus ühend, mis teadlaste arvates võimaldab valmistada toatemperatuuril ja rõhu all olevaid ülijuhte. Eelmisel reedel Lõuna- Korea töörühma avaldatud teadustöö ajendas teadlasi kogu maailmas, sealhulgas vähemalt kahes USA riiklikus laboris ja kolmes Hiina ülikoolis, uurima kavandatavat materjali lähemalt.

Ülijuhtivaid materjale on juba olemas näiteks piltdiagnostikaks kasutatavates MRT-seadmetes ja mõnes kvantarvutis, kuid need näitavad oma ülijuhtivaid omadusi vaid väga madalatel temperatuuridel, mistõttu on need laialdase kasutamise jaoks ebapraktilised.