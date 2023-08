Kliimateadlaste sõnul oli tänavune juuli ajaloo kuumim . Leidub isegi neid, kes väidavad, et nii kuuma suve pole planeedil Maa viimased 120 000 aastat olnud. Teadlased selgitavad seda kasvuhoonegaaside ja ilmastikunähtuse El Niño mõjudega.

Juulikuu oli Eestis seevastu jahe ja vihmane. Samas on nädalavahetusel ennast Euroopa poole sirutamas Lähis-Idast saabuv kuiv ja kuum õhumass ning see mõjutab ka Eesti lähemaid naabreid. Kas suvised ilmad on Eestis läbi või saavad ka Eesti elanikud veel korraks suvesooja ja rannailma nautida? Forte vestles Eesti suvest sünoptik Taimi Paljakuga.