FOTO | Šveitsist leiti iidne meteoriidirauast nooleots, mille materjal võib pärineda Saaremaalt

Ajakiri Journal of Archaeological Science avaldas vastavate väljakaevamiste tulemused , mida juhtis geoloog Beda Hofmann Berni loodusmuuseumist ja Šveitsi Berni ülikoolist.

Šveitslased oletavad, et leitud nooleotsa võisid tuua kaupmehed tänapäeva Eesti territooriumilt. Nooleotsa pikkus on 39,3 mm ja kaal 2,904 grammi. See koosneb raua, nikli ja alumiinium-26 sulamist (alumiiniumi radioaktiivne isotoop, mis moodustub vaid kosmosekeskkonnas).