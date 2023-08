FOTOD | Sensatsiooniline leid Saksamaal: Lübecki lähedal tuuakse pinnale Hansa laeva jäänuseid

Mis saab edasi?

Juhuslik leid Trave jõe põhjas, mida arheoloogid ise tõeliseks sensatsiooniks nimetavad, on tähtis Hansa ajaloo tundma õppimiseks. Sellega tahavad teadlased leitud detaile korralikult säilitada, et laeva tulevikus muuseumieksponaadina välja panna.

See küsimus on linnavõimude pädevuses, kes on varem allveearheoloogilisteks töödeks eraldanud kaks miljonit eurot. Säilivuse tagamiseks kuni otsuse tegemiseni asetatakse puitosad veepaakidesse.

Dirk Riegeri sõnul oli laev umbes 23 meetrit pikk ja umbes 6 meetrit lai. Põhi oli kiilukujuline, see tähendab, et see ei olnud lame, mis viitab sellele, et laev ei olnud mõeldud rannikusõiduks. Ilmselt on laevaehitajaid inspireerinud tollased hollandlaste kaubalaevad ehk flöödid ja galiotid, mida kasutati Vahemerel.