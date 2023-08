REPLIIK | Simmo Saar: automaksu kehtestamine põhineb valitsuse poolsel vassimisel ja pooltõdedel

Automaksu kehtestamise kavatsuse puhul teeb kurvaks tõsiasi, et maksu planeerimisel on silmas peetud ainult ühte faktorit ehk riigieelarvesse laekuvat summat suuruses 120 miljonit eurot. Seda, kellele ja millistel põhjustel langeb maksukoorma kõige raskem osa, on veeretatud käest-kätte nagu kuuma kartulit: ühe poole pealt tahab valitsus „nügida“ inimesi soetama elektriautosid, teise külje pealt kardetakse jällegi põhjalikult välja vihastada vanema autoga liikuvat eestimaalast, kel uue auto soetamiseks vahendid puuduvad. Kuid raha tuleb inimeselt ju kuidagi kätte saada, sest Reformierakonna 300 miljonit eurot maksev valimislubadus (maksuküür) ootab täitmist.