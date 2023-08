VALE KÄSKLUS | NASA kaotas kontakti ühe oma kaugeima kosmosesondi Voyager 2ga

Voyager 2 on üks kosmoselaevade paarist, mis startis Maalt 1977. aastal, et jäädvustada pilte Jupiterist ja Saturnist. Seejärel jätkasid laevad teekonda tähtedevahelises ruumis ning said kõige kaugemateks objektideks, mis inimene Maalt on teele saatnud.

Voyager 1 on endiselt Maaga ühenduses ja on peaaegu 24 miljardi kilomeetri kaugusel. 2012. aastal sai sellest esimene sond, mis sisenes tähtedevahelisse ruumi.

NASA teatas siiski eile , et üks väike signaalikatke on Voyager 2lt taas kinni püütud.

„Võtsime appi [Deep Space Network] ja Radio Science rühmad, et näha, kas kuuleme Voyager 2lt signaali,“ ütles Voyageri projektijuht Suzanne Dodd teisipäeval The Guardianile. „See oli edukas, kuna tuvastasime kosmoselaeva „südamelöögi“ signaali. Niisiis, me teame, et kosmoselaev on elus ja töötab. See tõstis meie tuju.“