ÜLLATUS VETESÜGAVUSTEST | Keri saare lähistel lebab merepõhjas uhke Briti aurik

Laevavraki avastamise lugu saab alguse maikuus, mil rutiinset merepõhja kaardistamise tööd tegevad transpordiameti hüdrograafid märkasid oma lehviksonari pildil mere põhjas midagi olevat. Mõõtmislaev peatati, appi võeti ka külgsonar ja nii saadi kokku pilt, mis ei jätnud kahtlust: tegemist on seni tundmatu laeva vrakiga.

Esimene pilt laevast oligi saadud just nii ja sellelt vastu vaatav sale ja pikk kerekuju viitas sellele, et tõenäoliselt on tegemist esimese või teise maailmasõja ajal uppunud sõjalaevaga.