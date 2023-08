Juhtum Perakülas: RMK telkimisala vallutas päikesetõusuni möllanud seltskond, politseist väidetavalt abi polnud, lastega pered lahkusid

„Nemad kahjuks ei osanud arvestada, et asuvad RMK alal, kus on ka teisi inimesi. Neil oli kaasa võetud suur grill, mis pandi täpselt ühe meie telgi kõrvale. Ootasime rahulikult, et küll öörahu saabudes ka nemad natuke vaiksemalt võtavad, kuid läks pigem vastupidi. Kahjuks oli üks perekond meie seltskonnast sunnitud liigse lärmi tõttu lahkuma, kuna kõva muusika saatel ei olnud võimalik lastel magama jääda ning viisaka palve peale muusika natuke vaiksemaks panna saime ebaviisaka käitumise osaliseks,“ jätkas ta.