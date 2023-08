Maa suunas kihutab hiiglasuur „sarviline“ kosmosevulkaan: millega on tegemist?

Komeet Pons-Brooks on krüovulkaaniline ehk külmvulkaaniline komeet. See koosneb tahkest tuumast, mis on täidetud jää, tolmu ja gaasi seguga ning, mida ümbritseb tohutu gaasipilv. Kuid erinevalt enamikust teistest komeetidest koguneb gaas ja jää 12P tuuma sees nii, et sellel leiavad aset vulkaanipursked, mille käigus paiskuvad tuuma kestas olevate suurte pragude kaudu välja jäised magmajoad. Viimati leidis purse aset 20. juulil. Seejärel registreerisid mitmed astronoomid sähvatuse, mis muutus tavalisest umbes 100 korda heledamaks. Heleduse suurenemine leidis aset siis, kui komeedi pea ehk kooma paisus komeedi sisemusest vabanenud gaasi- ja jääkristallide tõttu, võimaldades sellel rohkem päikesevalgust Maale tagasi peegeldada.