„Septembri lõpuks või oktoobris jõuab Ukraina armee Aasovi mereni.“ Mida tähendab pealetungi „teine faas“?

Ameerika ajaleht The New York Times teatas kahele Pentagoni allikale viidates, et Lõuna-Ukrainas on alanud Ukraina armee pealetungi peafaas. Väljaande allikad rääkisid, et enamik USA ja teiste Ukraina liitlaste käest väljaõppe saanud ja lääne tehnikaga varustatud üksusi on juba lahingusse saadetud. Kokku koolitati välja umbes 63 000 sõdurit, värsked üksused said üle 150 kaasaegse tanki ja sadu jalaväe lahingumasinaid. Väljaande sõnul on Ukraina relvajõudude peamine eesmärk praeguses etapis läbi lõigata okupeeritud Krimmi kulgev maismaakoridor.