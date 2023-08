„Stalin tahtis kõik tribunali alla anda.“ Kuidas sündis müüt ajaloo suurimast tankilahingust?

Kurski lahingu käigus peeti maha ka Prohhorovka tankilahing, mida Vene ja Nõukogude Liidu ajaloolased ning nende eeskujul ka lääne ametivennad on nimetanud maailma ajaloo suurimaks. Tänapäeval on hulk ajaloolasi arvamusel, et tegemist on propagandamüüdiga. Forte küsis selle kohta ajaloolaselt Andres Adamsonilt.