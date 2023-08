Võrklaev kinnitab: Eesti numbrimärkidega autodele heitmest sõltuvat teemaksu ei tule, välismaised masinad sellest tõenäoliselt ei pääse

„Mootorsõidukimaksule lisaks me teemaksu ei plaani. Küll on meie teedel ringi sõitmas rida võõra numbrimärgiga autosid, ka need autod tekitavad keskkonnamõju ning nende osas oleme ka seaduse väljatöötamiskavas kirjutanud, et edasise analüüsi käigus tasuks kaaluda Eesti registris mitteolevatele autodele teemaksu kehtestamist,“ ütles Fortele rahandusminister Mart Võrklaev.