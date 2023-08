USAs leiti illegaalne meditsiinilabor, kus hoiti nakkusohtlikke aineid ja sadu hiiri

Lisaks tuvastati mitmeid bioloogilise ohu allikaid, sealhulgas verd, inkubaatoreid ja vähemalt 20 nakkusohtlikku ainet, sh SARS-CoV-2, HIVi ja herpesviirust.

NBC Newsi Fresno linna tütarettevõtte KSEE andmetel said kohalikud ametiasutused esmalt vihjeid loata rajatise kohta, kui kohalik eeskirjade täitmise eest vastutav ametnik märkas, et hoone tagaküljele oli ebaseaduslikult kinnitatud aiavoolik. See sundis linnaametnikke hankima läbiotsimismääruse, et kontrollida hoonet, mida pidavat kasutama vaid laohoonena.

NBC Newsi saadud kohtudokumentide kohaselt kontrollisid linnaametnikud Californias Fresno lähedal asuvas linnas Reedleys asuvat ladu 3. märtsil. Maakonna tervishoiuametnikud kontrollisid rajatist 16. märtsil. See, mida nad leidsid, olevat neid šokeerinud.

„See on ebatavaline olukord. Olen 25 aastat valitsuses töötanud. Ma ei ole kunagi midagi sellist näinud,“ ütles Reedley linnapea Nicole Zieba KSEE-le.

Kohtudokumentide kohaselt olid seal ruumid, kus olid vedelikuanumad ja erinevad aparaadid. „Fresno maakonna tervisetöötajad täheldasid ka vere, kudede ja muude kehavedelike proove, ning tuhandeid viaale märgistamata vedelikega ja bioloogilise materjaliga.“ Seal oli ka ruum täis hiiri.

Ma ei ole kunagi midagi sellist näinud. Reedley linnapea

KSEE sõnul hoiti hiiri ebainimlikes tingimustes. Vähemalt 175 leiti surnuna. Linn võttis ülejäänud loomad aprillis enda valdusesse ja pidi 773 neist magama panema. Laborist kogutud ained anti Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskusele testimiseks. Amet tuvastas vähemalt 20 potentsiaalselt nakkusohtlikku ainet.

Fresno maakonna rahvaterviseameti abidirektor Joe Prado ütles, et 7. juuli seisuga olid kõik bioloogilised mõjurid hävitatud. Kuigi ametnikud töötasid siis veel selle kallal, et kõik seadmed laost ära viia, ütles Zieba, et praegu ei ole seal midagi ohtlikku.

Kriminaaljuurdlus on käimas. Lao rentnikuks on märgitud Prestige Biotech. KSEE andmetel ütles ettevõtte juht Xiuquin Yao ametnikele, et tema ettevõte oli viinud varad, mis kuulusid tegevuse lõpetanud ettevõttele nimega Universal Meditech Inc. (UMI), Reedley lattu teisest hoonest, kus firma varem tegutses. Prestige oli UMI võlausaldaja. Kuid Prestige ei esitanud väidetavalt mingeid litsentse ega lubasid, mis selgitaksid laboritegevust laohoones.