Uskumatu, aga tõsi: bioloogidel õnnestus elu sisse puhuda 46 000 aastat tagasi elanud ussikestele

Teadlastel on õnnestunud taaselustada ussikesed, mis külmusid umbes 46 000 aastat tagasi. 40 meetri sügavuselt Siberi igikeltsast leitud väike ussipopulatsioon sulas üles ja ärkas uuesti ellu, kirjutab Sky News. Need ussid kuuluvad ammu väljasurnud liiki Panagarolaimus kolymaensis. Selgub, et ussid ei olnud tegelikult surnud, vaid viibisid krüptobioosina tuntud uinunud olekus, mis tegi võimatuks elutunnuste tuvastamise.