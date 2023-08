Nutiseadmete uus suund: Huawei on ühendanud kella ja juhtmevabad kõrvaklapid

Inimesed kasutavad nutikelli ja juhtmevabu kõrvaklappe rohkem kui kunagi varem – nii füüsilise aktiivsuse toetamiseks kui ka tulenevalt oma elustiilist. Tehnikahuvilised on kursis, et erinevate toodete pakkumisi on väga palju, kuid sellegipoolest tuleb erinevate eesmärkide täitmiseks soetada sageli mitu toodet.

Nüüd on Huawei leidnud sellele lahenduse ja ühendanud kaks toodet.

Nutikam kogemus igapäevaseks mugavuseks

Kasutajakogemuse täiustamiseks tõi Huawei turule uue toote – Huawei Watch Buds. Tegemist on kaks-ühes-kell-kõrvaklappidega, millel on nii sisu kui ka stiili, et muuta igapäevaelu mugavamaks. Olenemata sellest, kas plaanid minna trenni, jalutuskäigule või näiteks poodi – kõrvaklapid on alati randmel kaasas. See tagab, et need ei unune enam kunagi koju ja alati on võimalus vastata mugavalt ka olulisele pikemale telefonikõnele.

Stiilne disain ühendab kõrvaklapid elegantse kellaga. Selle alumisel küljel on nupud, mis aktiveerivad uuendusliku mehhanismi, mis avab nutikella sisemuse, kus on kaks juhtmevaba kõrvaklappi. See ei ole ainult stiilne aksessuaar, vaid ka usaldusväärne assistent randmel.

Tehnikahuviliste jaoks on hea uudis see, et uue nutikellamudeli disaini täiustab meisterlik kvaliteet ja range tootmisprotsess. Kell-kõrvaklappide terasest korpus on rafineeritud temperatuuril üle 1300 kraadi ja käsitsi satiiniga poleeritud, nuppe kaunistavad mustriga needid, mis on justkui krooniks ainulaadsele metalsele läikele. Täisnahast rihm täiustab seadme ajatut välimust. Nutikell on saadaval erinevate numbrilaua taustapiltidega. Pole vahet, kas tegemist on ärikohtumise või uhke õhtusöögiga – Huawei Watch Buds on trendikas aksessuaar igaks sündmuseks.

Eesmärk pakkuda uuest moesuunast midagi enamat

Huawei Watch Buds on eriline oma funktsionaalsuse poolest, mis tagab, et selle kasutaja saab nautida muretut kasutuskogemust, olenemata sellest, milline on tema elustiil.