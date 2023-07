Kliimateadlased: tänavune juuli on planeedi Maa viimase 120 000 aasta kõige kuumem

Teadlased on kindlad, et tänavune juuli on planeedi ilmavaatluste ajaloo kuumim ja mõned neist oletavad, et 2023. aasta juuli on üldse viimase 120 000 aasta kuumim kuu Maal, edastab BBC. Eelmine rekord pärines 2019. aastast. Teadlaste sõnul oli keskmine temperatuur sel aastal 1. juulist 23. juulini 16,9°C ja 2019. aasta juulis 16,6°C.

Tähelepanuväärne on, et 6. juuli oli planeedi kõige kuumem päev seniste ilmavaatluste ajaloos. Sellel päeval püstitati ELi kliimateenistuse EC Copernicus andmetel 23 uut kuumarekordit.

ELi kliimateenistuse direktor Carlo Buontempo rõhutas, et juba praegu on selge, et 2023. aasta juuli tervikuna on rekordiliselt kõige soojem kuu, vahendab Politico. „Nii kuuma ilma pole me tänapäeva ajaloos näinud,“ jagas ta arvamust.

Karsten Haustein Leipzigi ülikoolist on välja arvutanud, et tänavune juuli oli 1,3–1,7 kraadi soojem kui keskmine juuli tööstusrevolutsiooni-eelsel ajastul. Teadlased on kindlad, et soojenemise põhjuseks on kasvuhoonegaasid. Teadlased oletavad, et viimati oli planeedi kliima nii kuum umbes 120 000 aastat tagasi, kui maailmamere veetase oli 8 meetrit kõrgem ja jõehobud elasid Põhja-Euroopas. „Miljoneid inimesi tabanud kuumalaine on kliimamuutuse ilming ja vihje sellele, mis meid ees ootab,“ teatas Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni peasekretär Petteri Taalas.