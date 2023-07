FOTOD | Lõpuks ometi: arheoloogid lahendasid koos peegli ja mõõgaga maetud rauaaja sõdalase mõistatuse

Teadlased on lahti muukinud 2000 aastat vana mõõga ja peegliga matuse saladuse. Selgus, et säilmed kuulusid naisterahvale. Segadus lahkunu sooga tekkis sellest, et mehi maeti tavaliselt mõõkadega, mis viitas tema sõdalase staatusele, ja naisi peeglitega. Kuid antud hauast leiti nii mõõk kui ka peegel, kirjutab Newsweek.

Varasemad katsed teha DNA-analüüsi soo kindlakstegemiseks ebaõnnestusid hammaste ja luude ebarahuldava seisukorra tõttu. „Hambaemail on inimkeha kõige tugevam ja vastupidavam element,“ selgitas California ülikooli professor Glendon Parker, „seetõttu saab seda kasutada soo määramiseks.“ Parker selgitas, et teadlaste analüüs seisnes säilinud hambaemaili tillukestest tükkidest valkude eraldamises, mis võimaldas 96-protsendilise tõenäosusega välja selgitada, et tegemist on naisega.

Teadlased arvavad, et see naine suri 1. sajandil eKr umbes 25-aastaselt. Kivikalme avastas kohalik farmer 1999. aastal. Hauast leiti mõõk tupega, pronksist peegel ja veel erinevaid metallesemeid.

Teadlaste sõnul heidab leid uut valgust naiste sotsiaalsele staatusele, sest nad oletavad, et tegu võis olla sõdalasega. „Kuigi me ei saa kunagi täpselt teada haudadest leitud esemete tähendust, viitab mõõga ja peegli kombinatsioon sellele, et sellel naisel oli oma kogukonnas kõrge positsioon ja ta võis mängida juhtivat rolli sõdades, juhtides rüüsteretki naaberküladesse,“ selgitas bioloog Sarah Stark.