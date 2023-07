Bolt toob Tallinnas tänavatele uued Tesla elektriautod

See on samm ettevõtte pikemas plaanis liikuda keskkonnasäästlikumate transpordilahenduste suunas ja pakkuda klientidele veelgi enam valikuvõimalusi.

Teslade Bolti platvormile lisamine on esimene samm pikaajalistest investeeringutest elektrisõidukitesse, mida on kavas järk-järgult veelgi enam kasutusele võtta. Eesti on esimene riik, kus uued sõidukid kasutusele võetakse ning lähikuudel jõuavad Teslad veel mitmesse Euroopa linna.

„Meie 3,5 miljonit autojuhti ja kullerit on meie platvormi elujõud ning see, kui hästi nemad meie uued algatused vastu võtavad, on Bolti edu jaoks võtmetähtsusega,“ ütles Bolti Eesti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm. „Teslade lisandumisega Tallinnasse loodame innustada inimesi veelgi enam kasutama uusi ja jätkusuutlikumaid transpordilahendusi,“ lisas ta.