„Tänapäeva sõtta need ei kõlba.“ Kas ligi 60-aastastest Saksa tankidest saavad teraskirstud Ukraina sõduritele?

Nende tankidega on aga seotud palju küsimusi. Need olid vananenud juba 1980ndatel. Kui Bundeswehr katsetas Leopard 1 tankide kahurit peale Saksamaade taasühinemist endise Ida-Saksa armee T-72 tankide peal, selgus, et Leopard 1 lastud mürsud uuemate nõukogude tankide esisoomusest läbi ei lähe. Leopard 1 tankid võeti enamiku Euroopa maade relvastusest maha 1990ndatel ja 2000ndatel ning asendati valdavalt uute Leopard 2 tankidega. Kanada proovis neid kasutada aastatel 2005–2011 Afganistani operatsioonis, kuid pärast seda kui Kanada armee oli seal kaotanud 18 tanki, vahetati need välja Leopard 2 tankide vastu. Eelkõige selgus Afganistanis, et Leopard 1 tankide kaitse tankitõrjemiinide ja tanki põhja alla sätitud improviseeritud lõhkekehade vastu on nõrk. Kas nende tankide saatmine Ukraina sõja tihedatele miiniväljadele on enesetapp? Mida suudavad paarkümmend aastat uuendusi mitte saanud Leopard 1 tankid moderniseeritud Vene tankide vastu?