Puugihammustustest tekkinud lihaallergia juhtumid on tõusuteel. Kuidas on olukord Eestis?

Alfa-gal-sündroom on uus ning maailmas veel üsna vähetuntud allergiahaigus. Esimene alfa-gal-sündroomi diagnoos pandi maailmas alles 2007. aastal. Viimastel aastatel on seda ka Eestis diagnoosima hakatud.

Imetajate liha vastane allergia vorm alfa-gal-sündroom on seotud galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi (nn alfa-gal) vastaste immunoglobuliin E ehk IgE-tüüpi antikehadega, kirjutati väljaandes Eesti Arst 2018. aastal. Alfa-gali leidub enamiku imetajate valkudes, mis tähendab, et seda leidub ka lihas, näiteks sealihas, veiselihas, küülikus ja lambalihas, ning loomsetes toodetes, näiteks piimas ja želatiinis.

Selle esinemine loomsetes kudedes on üks suuri, juba ammu tunnustatud takistusi ksenotransplantatsioonile ehk elusrakkude, kudede või elundite siirdamisele ühelt liigilt teisele, näiteks sigade südame siirdamine inimestele. Inimese immuunsüsteem lükkab organi osaliselt tagasi, kuna selles on võõrkehade alfa-gal.

Kuid viimastel aastatel on teadlased avastanud, et alfa-gal on ka puukide süljes. Ja põhjustel, mida teadlased ei ole veel täpselt välja selgitanud, tekib mõnel inimesel, keda puugid on hammustanud, alfa-gal IgE antikeha.