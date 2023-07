Vapustav: Facebooki kasutab juba üle 3 miljardi inimese

See on peaaegu pool maailma elanikkonnast.

Veelgi olulisem Meta ja tema investorite jaoks on see, et ka igapäevaste aktiivsete kasutajate arv on jätkuvalt kasvanud. Facebookil on igapäevaselt 2,064 miljardit aktiivset kasutajat, kvartal varem oli see näitaja võrreldes 2,037 miljardit.