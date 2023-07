„Wagneri tulek Valgevenesse peab saama Balti riikidele ja Poolale häirekellaks!“ Ekspert Lukašenka ähvardustest

Wagneri palgasõdurid hakkasid Valgevenesse kolima pärast selle asutaja Jevgeni Prigožini korraldatud vastuhakku 2023. aasta juuni lõpus. Telegrami kanali „Беларускi Гаюн“ andmetel saabus Valgevenesse 11 suuremat wagnerlaste kolonni. „Praegu võib väita, et Wagneri palgasõdurite Valgevenesse asumise kõrgpunkt langes ajavahemikule 15. juulist 19. juulini. Samal ajal saabuvad Valgevenesse endiselt väikesed kolonnid wagnerlaste varustusega,“ kirjutab kanal.

Wagneri peamine baas asub Asipovitšõ linna lähedal. 14. juulil teatas Valgevene kaitseministeerium, et Prigožini palgasõdurid treenivad Valgevene territoriaalkaitsejõude ning 20. juulil teatas Valgevene kaitseministeerium ühisõppustest Wagneri võitlejatega Poola piiri lähedal Bresti polügoonil. Poola kaitseministeerium teatas vastuseks, et nad jälgivad olukorda Valgevene piiril ja on „valmis erinevateks arenguteks“. Varem teatasid Poola juhid täiendavate politseijõudude ning sõjaväelaste paigutamisest Valgevene-Poola piirile.