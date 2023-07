Kas tõesti UFO? Hiina kohal taevas märgati kummalist objekti: kohalikud on hämmingus

Mõlemad videos olevad Päikesed asuvad kohakuti. Need näivad olevat täiesti ümmargused ja erekollased, alumine on veidi väiksem kui ülemine.

Kuigi see pole esimene kord, kui topelt-Päikest märgatakse, on teadlastel selle kummalise nähtuse kohta veel palju uurida. Astronoomid arvavad, et tõenäoliselt on tegemist siiski haruldase miraažiga.