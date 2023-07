Telia VPN-teenuse tarkvarast avastati turvanõrkus

On üldteada, et Fortinet tõrjub turvapaigad välja enne kriitiliste haavatavuste avalikustamist, et anda klientidele aega oma seadmeid värskendada, enne kui küberkurjategijad veale jälile saavad. Nii läks see ka sel korral – lappimisvärskendused anti välja juba 12. juunil koos analüüsiga.