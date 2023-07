FOTOD | Kuulsad saguaaro kaktused hävivad kuumuses

Saguaaro-karneegiakaktuseid on kujutatud mitmel pool popkultuuris, eriti vesternides, kus need on ühed USA Metsiku Lääne sümbolid.

Kaktuseteadlane Tania Hernandez ütles Reutersile, et suvised mussoonvihmad, millest kaktused sõltuvad, et vett saada, ei ole saabunud. See paneb proovile kõrbehiiglaste võime elada nii looduses kui ka linnades praegusel ajal, kui Phoenixis oli 25 päeva jooksul temperatuur üle 43 kraadi.

„Need taimed on selle kuumusega kohanenud, kuid mingil hetkel peab temperatuur jahtuma ja vesi peab saabuma,“ ütles Hernandez, kes on teadlane Phoenixi 57 hektari suuruses kõrbebotaanikaaias. Seal kasvab üle kahe kolmandiku kõigist kaktuseliikidest, sealhulgas saguaarod, mis võivad kasvada üle 12 meetri kõrguseks.

Phoenixi botaanikaaias uurivad taimefüsioloogid, kui palju kuumust kaktused taluvad. Kuni viimase ajani arvasid paljud, et taimed on kõrgete temperatuuride ja põuaga suurepäraselt kohanenud. Arizona kuumalaine paneb need oletused proovile.

Kaktused vajavad jahutust öösel või vihma ja udu kaudu. Kui seda ei juhtu, saavad nad sisemisi kahjustusi. Hernandez ütles, et taimed, mis kannatavad praegu pikaajalise ja liigse kuumuse tõttu, võivad surra järgmiste kuude või aastate jooksul.

Kaktusi uuritakse just Phoenixis, kuna linn on kuumasaar, mis jäljendab kõrgemaid temperatuure, millega looduses kasvavad taimed tulevaste kliimamuutuste tõttu silmitsi seisavad, ütles Hernandez.