Twitteriga rivaalitsemine jätkub: TikTokis saab nüüd teha tekstipõhiseid postitusi

Hiina platvorm TikTok teatas esmaspäeval, et lubab nüüd kasutajatel luua postitusi vaid tekstiga, ilma videota, mida peetakse uueks püüdluseks võistelda Twitteriga. Alates sellest, kui Elon Musk Twitteri ostis ja sellega muudatusi tegema hakkas, on mitmed firmad üritanud platvormiga konkureerida.

Tekstipostitused sarnanevad visuaalselt Instagrami lugudele: kasutajad saavad lisada taustavärvi, muuta teksti ilmumise stiili, märkida postituses teisi kontosid ning lisada postitusele muusikat, hashtage ja kleebiseid. The Verge'i sõnul on postitustel 1000 tähemärgi piirang. Ka teised kasutajad saavad postitustega suhelda sarnaselt videotega - nn duettides ja kommentaarides.

Kuna Twitter kaotab üha enam funktsioone, regulaarseid kasutajaid ja nüüd ka oma ikoonilise linnulogo , on teiste rakenduste jaoks aken avatud, et pakkuda alternatiivi. Platvormid nagu Threads, Bluesky, Mastodon ja mitmed teised üritavad end positsioneerida Twitteri elujõuliseks asendajaks. Nüüd näib ka TikTok huvitatud olevat.

Meta, mis on ühtlasi TikToki peamine konkurent lühivideote vallas, tegi selle kuu alguses tekstipõhise rakenduse Threadsi ilmumise järel rekordilise nädala. Nüüdseks on igapäevaste aktiivsete kasutajate arv langenud. Paljud kasutajad on pettunud, et Threadsis puudub rangelt kasutaja poolt järgitavate kontode voog, mis on probleemiks osutunud ka Instagramis.