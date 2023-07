Merejää tase Antarktikas langes rekordiliselt madalale: mis toimub?

Teadlased on avastanud, et Antarktika merejää tase on langenud seni registreeritud madalaima tasemeni. See on tõenäoliselt tingitud kliimamuutustest.

Kuid kliima soojenedes on jää sattunud ohtu. Kliimamuutused, mida süvendavad inimtegevus ja kasvuhoonegaaside heitkogused, põhjustavad Antarktika jää kiiret sulamist. See on trend, mida on täheldatud alates 1990. aastast.

NASA andmetel kaotab kontinent jäämassi kiirusega 150 miljardit tonni aastas. Tundub, et olukord läheb hullemaks. Gilbert sõnas, et on vaja rohkem uurida, kas see viimaste aastate langus on lühiajaline või jätkub. „On veel vara teha lõplikku järeldust, kas tegemist on ajutise tipuga või osaga uuest trendist, kuid me eeldame, et Antarktika soojenemise tõttu merejää väheneb. Merejää on soojeneva atmosfääri ja ookeani vahele jäänud, mistõttu on see tundlik ülalt ja alt toimuvate muutuste suhtes, kuigi seda on paljude keeruliste tegurite tõttu varem olnud raske ette ennustada,“ rääkis Gilbert.