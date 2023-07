KUULA Tuhmuvatest silmadest ja sisejulgeolekust ehk külas on Lauri Lugna

Lauri Lugna on mees, kes on juba lapsest peale ettevõtlik – ta täitis klassivanema rolli juba algkoolis, hiljem alustas ja juhtis ta Tallinna Reaalkoolis koolilehe väljaandmist ja oli ka õpilasomavalitsuse president. Tema käsi oli mängus ka kesklinnakoolide ühenduse G5 loomisel. Tänasel päeval on ta Utilitas Tallinn ja Utilitas Eesti juhatuse liige ja vastutab hanke- ja haldusvaldkonna eest.